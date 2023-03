Haley angriper Trump for alderen hans – ber om kompetansetest

På en konferanse fredag ba 51 år gamle Haley konservative politikere om å satse på yngre ledere, og rettet skarp kritikk mot Republikanernes valgresultater i de to seneste valgene.

– Hvis dere er lei av å tape, så sett deres lit til en ny generasjon, oppfordret hun deltakerne på den årlige Conservative Political Action-konferansen.

Haley nevnte ikke Trump med navn, men ba nok en gang om at det blir innført en «kompetansetest» for politikere over 75 år. Trump er 76 år gammel.

Haley er den første tungvekteren som har meldt seg som en utfordrer til Trump i nominasjonskampen før presidentvalget, som skal holdes høsten 2024. Haley er tidligere FN-ambassadør for USA.

[ Disse kan utfordre Trump på republikansk side ]