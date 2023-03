Wagner-sjefen hevder Bakhmut er omringet av russiske styrker

I en video publisert fredag sier han at ukrainske styrker kun har kontroll over én vei ut av byen. Prigozjin ber samtidig Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj om å trekke ut sine styrker.

Påstanden er ikke kommentert fra ukrainsk hold og heller ikke bekreftet av uavhengige kilder.

Byen er sentrum av forsvarslinjen som er etablert mot Siversk i Donetsk-regionen, etter at russiske styrker overtok kontrollen over tvillingbyene Sievjerodonetsk og Lysytsjansk.

Ifølge ukrainske militærobservatører kontrollerer ukrainske styrker et område som er litt over 4 kilometer bredt vest for Bakhmut. Om Bakhmut faller, vil veien mot storbyene Slavjansk og Kramatorsk åpnes mer opp, og russiske styrker vil være nærmere målet om å ta kontroller over hele Donetsk.

[ Scholz ber Kina ikke sende våpen til Russland ]