Saksøkes av aksjeeiere i Tesla – igjen

I januar møtte Elon Musk i retten for en tweet han skrev i 2018.

Aksjeeiere raste for at han påstod at han hadde finansieringen på plass til å kjøpe elbilprodusenten han leder og ta selskapet av børs. Mange investorer ble med på oppturen som fulgte for Tesla-aksjen, men tapte penger da kjøpet ikke ble noe av og aksjen falt igjen.

– Bare fordi jeg tvitrer noe, så betyr ikke det at folk tror det eller handler i tråd med det, sa Musk da til juryen i den føderale domstolen i San Francisco.

Nå er aksjeeiere sinte igjen, etter avsløringer om at Musk har overdrevet Teslas selvkjørende teknologi.

Tilbakekalte 362.000 biler

I et gruppesøksmål innlevert til San Franciscos føderale domstol, sier aksjonærene at Tesla svindlet dem over fire år med falske og villedende uttalelser, melder blant annet CNN og The Guardian.

Disse skal ha skjult at teknologien brukt, som er mistenk for å ha forårsaket flere dødsulykker, «har skapt en alvorlig risiko for ulykke og personskade», står det i søksmålet.

I februar i år tilbakekalte selskapet mer enn 362.000 biler med selvkjøringssystem, fordi det var fare for at de kunne kræsje, meldte CNBC.

Da falt aksjekursen med 5.7 prosent.

– Som et resultat av tiltaltes urettmessige handlinger og unnlatelser, og den bratte nedgangen i markedsverdien av selskapets aksjer, har saksøker og andre lidd betydelige tap og skader, skriver aksjeeierene i søksmålet.

