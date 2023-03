Fant bevis i sofa: Søsteren til Italias «siste mafiaboss» er arrestert

I januar ble Italias mest ettersøkte mann, Cosa Nostra-toppen Matteo Messina Denaro, arrestert på Sicilia.

Da hadde ikke myndighetene sett snurten av ham på 30 år.

– Det tok så lang tid å pågripe ham, fordi som med andre mafiabosser, var han beskyttet av et tett nettverk av medhjelpere, svært mektig og med dype røtter på Sicilia og andre steder, sa journalist Andrea Purgatori til BBC.

Nå skal også søsteren Rosalia Messina Denaro være arrestert, ifølge flere medier, blant annet The Guardian.

---

Fakta om den sicilianske mafiaen

Mafia er et begrep som brukes om kriminelle organisasjoner med en hierarkisk struktur.

Ordet ble opprinnelig brukt om den sicilianske varianten, kalt Cosa nostra, som ble dannet på midten av 1800-tallet i et forsøk på å forene sicilianske bønder mot deres fiender

Cosa nostra utviklet seg etter hvert til en ren makt- og terrororganisasjon som begikk drap og voldshandlinger, avsa dommer og iverksatte straffer. I lange perioder kontrollerte den også Sicilias politiske liv.

Mafiaen ble på det nærmeste tilintetgjort i Italia under fasciststyret, men tok seg opp igjen under og etter andre verdenskrig, blant annet som en følge av den utbredte fattigdommen og de separatistiske strømningene på Sicilia.

På 1950-tallet opplevde Sicilia en betydelig byggeboom. Cosa nostra utnyttet denne situasjonen og tok kontroll over byggeindustrien.

16. januar ble den antatt nålevende, mektigste lederen i Cosa nostra, Matteo Messina Denaro, pågrepet etter 30 år på rømmen.

Han var den siste av tre beryktede mafiabosser som hadde vært på rømmen i mange tiår.

Kilde: NTB

---





Skal ha vært familiens kasserer

I tillegg til å ha hjulpet Matteo Messina Denaro med å holde seg i skjul for myndighetene, skal hun også ha fungert som familiens kasserer. Samtidig drev hun et overføringsnettverk av små papirlapper, «pizzini», slik at mafiabossen kunne opprettholde forbindelsen med nettverket sitt mens han var på rømmen.

Det ble klart etter at politiet fant disse papirlappene i en sofa i søsterens hjem, skriver The Guardian.

– Rosalia Messina Denaro var en person med absolutt tillit hos sjefen. Hun administrerte nettverket av pizzini som Denaro leverte ordrene sine gjennom, sa Alfredo Montalto, dommeren som beordret arrestasjonen av søsteren.

