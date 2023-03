Stasjonsmester skal ha innrømmet feil etter togulykke i Hellas

– Jeg mener at ansvaret, forsømmelsen og feilen har blitt erkjent av stasjonssjefen, sier Yiannis Economou, talsperson for den greske regjeringen.

Kollisjonen skjedde tirsdag kveld utenfor byen Larissa, omtrent 380 kilometer nord for Aten. Det var et passasjertog og et godstog som kolliderte front mot front. Minst tre togvogner tok fyr etter det enorme sammenstøtet.

Årsaken til ulykken er ikke kjent, men stasjonsmesteren i byen Larissa er pågrepet. Han er siktet for uaktsomt drap og risikerer en livstidsdom dersom han blir dømt. Mannen vil bli fremstilt for fengsling torsdag.

Ryddearbeidet tar tid

Togulykken er den verste i landet siden 1972. Over 50 mennesker er innlagt på sykehus.

Redningsmannskaper leter fortsatt etter levninger i de brennende vrakrestene. Torsdag skar de seg gjennom det ødelagte panelet på en av togvognene.

Yiannis Artopios, brannvesenets talsperson, forteller at arbeidet tar tid og går fremover «centimeter for centimeter».

– Vi kan se flere mennesker der inne. Dessverre er de en veldig dårlig forfatning, sier han til statlig TV.

– Klarte å holde meg rolig

Mer enn 300 var om bord i passasjertoget, mange av dem studenter på vei hjem fra ferie eller karnevalsfeiringer rundt om i Hellas. En av dem var 20 år gamle Andreas Alikaniotis.

Han og flere medstudenter overlevde krasjet og brannen ved å knuse vinduer og kaste bagasje på bakken utenfor for å dempe fallet da de hoppet.

– Det var et bratt fall ned i en grøft. Lyset i toget gikk, og det kom lys fra brannen som nærmet seg. Gnistene fløy. Jeg klarte å holde meg rolig, og jeg var en av få som ikke ble alvorlig skadd, sa Alikaniotis til journalister fra sykehussengen sin i Larissa.

Kraftig kritikk

Det greske fagforbundet for jernbanearbeidere gjennomførte en 24 timer lang torsdag som følge av ulykken. Streiken førte til store forsinkelser for tog- og T-banetilbudet i Aten.

Jernbanearbeiderne mener styresmaktene i årevis har underfinansiert jernbanenettet og etterlatt det i en farlig tilstand.

Regjeringen har fått kraftig kritikk etter ulykken, og onsdag gikk landets samferdselsminister av.

Den greske statsministeren Kyriakos Mitsotakis kalte ulykken en «ubeskrivelig tragedie» da han besøkte stedet onsdag. Han lovet at årsaken til ulykken ville bli etterforsket.

[ Byhistorie: Skogen som skjuler massegraver fra andre verdenskrig (+) ]