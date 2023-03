Scholz ber Kina ikke sende våpen til Russland

– Min beskjed til Kina er tydelig: Bruk deres innflytelse i Moskva til å presse på for uttrekning av russiske styrker, sa Scholz i en tale til nasjonalforsamlingen.

– Og ikke forsyn aggressoren Russland med våpen, tilføyde han.

Ellers i talen sa Scholz at Russlands president Vladimir Putin ikke synes å være klar til å innlede fredsforhandlinger. Kina la forrige uke fram en plan for å få slutt på Ukraina-krigen, en plan Russlands nære allierte Belarus onsdag sa at de støttet fullt ut.

– Er Putin i det hele tatt klar … for å forhandle fram en rettferdig fred? Det er ingenting som tyder på det for øyeblikket, sa Scholz.

[ Prøver å omringe Bakhmut i gjørmehav ]