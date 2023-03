Norrøne tekster ga forskere nye svar om mystisk hvaloppførsel

Først i 2010 og 2011 dokumenterte forskere hvordan enkelte brydehvaler og knølhvaler har lært seg en uvanlig teknikk for å skaffe mat. Det skriver The Guardian.

Hvalene posisjonerer seg i vannflaten med den åpne munnen i en nærmest 90 graders vinkel. Så «trår» de vannet mens de venter på at fisken skal svømme inn.

En ny studie antyder imidlertid at nåtidens forskere er sent ute med denne oppdagelsen. Ved Flinders universitet i Sør-Australia har de funnet beskrivelser i flere eldgamle tekster. De mest detaljerte fant de i det norrøne Kongespeilet, en læretekst fra 1200-tallet. Der beskrives Hafgufa, et sjøuhyre som åpnet munnen vid som en fjord, og fylte munnen med fisk.

– De overdriver størrelse, men det er ikke en fantasi-lignende beskrivelse med noen form for overnaturlige elementer, sier John McCarthy, marinarkeolog ved Flinders universitet, til avisa.

Kongespeilet ble faktisk analysert ved Cambridge i 1986. Da fant de sammenheng mellom 26 norrøne beskrivelser og vitenskapelig anerkjente dyr som lever i havet, men Hafgufa og dens fangstmetode ble de ikke kloke på.

– Hafgufa var frustrerende for disse forskerne, fordi de kunne ikke finne noe dyr som denne oppførselen samsvarte med. Nå, med den nylige dokumenteringen av jaktteknikken, tror vi at vi kan ha en forklaring på det, sier McCarthy.

[ Rekordstor ulv skutt i Åre ]