Mann pågrepet med sprengstoff på flyplass i USA

Mannen er siktet for å ha vært i besittelse av sprengstoff på en flyplass og for å ha eller forsøkt å ha plassert sprengstoff på et fly, opplyser føderale påtalemyndigheter.

Sprengstoffet ble angivelig funnet i en koffert 40-åringen hadde sjekket inn mandag på Lehigh Valley internasjonale flyplass i Pennsylvania. Reisen bagasjen ble sjekket inn for gikk til Orlando Sandford-flyplassen i Florida.

Ifølge de føderale myndighetene var sprengstoffet en blanding hurtigbrennende stoff og fyrverkeri man får kjøpt på butikken, og det ble konkludert med at stoffet kunne utgjort en fare for flyet og passasjerene.

Bagasjen inneholdt også andre mistenkelige gjenstander, ifølge myndighetene.

