Ingen enighet om felles slutterklæring fra G20s utenriksministermøte

– På spørsmålet som gjaldt Ukraina-konflikten, var det store forskjeller. Det var forskjeller som vi ikke kunne forene mellom de ulike partene, sa Indias utenriksminister Subrahmanyam Jaishankar til journalister etter møtet. India sier at en uttalelse som fordømmer Russlands krig, ble støttet av alle land utenom Russland og Kina.

Torsdag er siste dag av møtet til G20-landenes utenriksministermøte i New Delhi i India. Russlands invasjon av Ukraina har vært den største saken på programmet.

Språket i uttalelsen etter møtet ligger ifølge Reuters på samme linje som det fra erklæringen om krigen fra G20s toppmøte på Bali i fjor. Da het det at G20 ikke er riktig forum for å behandle sikkerhetsspørsmål, men det påpekes at slike saker kan ha betydelige konsekvenser for den globale økonomien.

– Den fredelige løsningen på konflikter, tiltak for å håndtere kriser, og også diplomati og dialog, er livsviktig, heter det i uttalelsen.

Russlands utenriksminister Sergej Lavrov la skylden på Vesten etter møtet.

– Erklæringen ble blokkert. Våre vestlige kollegaer har virkelig fått dårlige manerer. De tenker ikke på diplomati lenger. De driver nå bare med utpressing og truer alle andre, sa han.

