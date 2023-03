– Donald Trump kan bli saksøkt for Kongress-stormingen

To betjenter ved politistyrken som er knyttet til kongressbygningen, samt elleve av Demokratenes kongressrepresentanter ønsker å reise søksmål mot Trump for å holde ham ansvarlig for skader som de ble påført da hundrevis av mennesker stormet kongressbygningen 6. januar 2020.

Torsdag sier justisdepartementet at det ikke foreligger noen konstitusjonelle hindringer for at Trump kan bli stilt rettslig til ansvar for handlingene til dem som deltok i stormingen, skriver Washington Post.

Trump selv har hevdet at han er beskyttet mot et slikt søksmål fordi han som president på det tidspunktet hadde absolutt immunitet.

