Sammenligner homofili med kreft: – En menneskelig urett

Tirsdag kom medlem av det ugandiske parlamentet, Asuman Basalirwa, med et nytt lovforslag som søker å forby enhver form for seksuelle relasjoner mellom personer av samme kjønn, og forby promotering eller anerkjennelse av slike relasjoner.

Det melder blant andre Washington Post og The Guardian.

I et parlamentsmøte tirsdag sammenlignet Basalirwa homofili med en kreftsykdom, og sa at de nå har mulighet til å vedta en sterk lov.

– I dette landet, eller i denne verden, snakker vi om menneskerettigheter. Men det er også et faktum at det finnes menneskelig urett. Jeg vil hevde … at homofili er en menneskelig urett, sa han.

I en pressemelding på parlamentets hjemmesider, bekreftes det at Basalirwa har fått parlamentets tillatelse til å innføre et privat lovforslag med tittelen «Anti-Homosexuality Bill, 2023»

Det melder blant and et en lignende lov, som forbød sex mellom likekjønnede. Ugandas grunnlovsdomstold annullerte den, ettersom den fant at forsamlingen som vedtok loven ikke var beslutningsdyktig.

– Parlamentet hadde en mulighet til å rette opp anomalien da, men den gikk tapt. Nå har vi en ny mulighet til å følge alle prosedyrene for å få en lov på plass, sa Basalirwa.

