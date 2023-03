Rekke på rekke med kister forteller om båt-tragedien utenfor Calabria

Rekke på rekke med kister sto oppstilt i en idrettshall i Crotone, fem av dem små og hvite. I dem lå de yngste av de 14 barna som omkom da seilbåten med flyktninger og migranter gikk på et skjær nær kysten av Steccato di Cutro.

Blomster prydet kistene, på en av de minste lå også en liten blå lekebil som mistet eieren i tragedien.

79 mennesker overlevde forliset, men det skal ha vært nærmere 200 mennesker om bord i båten da den la ut fra Izmir i Tyrkia, de aller fleste av dem flyktninger fra Afghanistan.

Mange er derfor fortsatt savnet, men ingen tør helt å fastslå hvor mange. Dykkere leter fortsatt, men forholdene utenfor kysten er vanskelige og det er ikke lenger stort håp om å finne flere i det urolige farvannet.

Var opprømte

Overlevende har fortalt til den italienske avisen Corriere delle Sera at de betalte menneskesmuglere mellom 55.000 og 90.000 kroner for å få en plass på båten Summer Love, som skulle frakte dem til Italia og en bedre framtid i et EU-land.

Mange om bord hadde familiemedlemmer i Europa og noen ringte dem opprømt da de kunne se det italienske fastlandet rett før daggry søndag, kort tid før den overfylte båten gikk på grunn, trolig på et rev eller en sandbanke, og sank.

Hjerteskjærende

Slektninger og familiemedlemmer kastet seg i biler og satte kursen for Calabria da de fikk høre nyheten om forliset, og de har bistått med å identifisere de omkomne som ble skylt opp på strendene rundt.

Onsdag utspant det seg hjerteskjærende scener da de fikk slippe inn i idrettshallen i Crotone, der også ordførerne fra flere landsbyer i nærheten var til stede, sammen med den lokale biskopen og imamen og mange innbyggere i området.

