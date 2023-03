Den finske riksdagen sier ja til Nato-medlemskap

Nasjonalforsamlingen behandlet først spørsmålet tirsdag, men da måtte det en enstemmig avgjørelse til. Da sa tre folkevalgte nei, og dermed måtte det en ny avstemning til. Der holdt det med enkelt flertall.

184 sa ja, sju sa nei, én stemte blank og sju var ikke til stede. Etter riksdagens ja må president Sauli Niinistö undertegne vedtaket. Han har sagt at dette haster.

Tyrkia og Ungarn

Niinistös signatur vil bety at Finland, som har den lengste grensen til Russland i Europa, blir medlem av Nato så snart Tyrkia og Ungarn ratifiserer Finlands tiltredelsesprotokoll.

Den ungarske nasjonalforsamlingen begynte sin debatt om de svenske og finske Nato-søknadene onsdag. Landets president ba om at søknadene ratifiseres. Om det skjer, gjenstår kun grønt lys fra Tyrkia.

Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan har sagt at Ankara er klare for å slippe inn Finland, men sier at Sverige huser personer Tyrkia anser for å være terrorister.

Stoltenberg: På tide

Nato-sjef Jens Stoltenberg sa tirsdag at det på tide å slippe Finland og Sverige inn i forsvarsalliansen. Tidligere har han sagt at det er et mål at begge land tas inn i alliansen før et møte som er planlagt i juli.

– Tiden er nå inne for å ratifisere og ønske både Finland og Sverige fullt og helt velkommen som medlemmer, sa Stoltenberg.

Nato-sjefen sa videre at det er gjort fremskritt med Tyrkia, og at det skal være et møte i Brussel neste uke med representanter fra Ankara, Stockholm og Helsingfors.

