Amerikansk Tiktok-forbud får kineserne til å se rødt

Og akkurat den beskjeden får kinesiske myndigheter til å se rødt. Frykten for den kinesiske appen har spredt om seg. Det gjelder ikke bare i USA, men også flere andre steder i verden. I februar har flere nasjoner satt foten ned for TikTok på statlige ansattes telefoner, skriver NTB.

Pålegg

Ansatte i EU-kommisjonen og EU-rådet har fått pålegg om å avinstallere den kinesiske videodelingsappen TikTok på jobbtelefonen, det danske Center for cybersikkerhed (CFCS) fraråder at statsansatte og folkevalgte skal ha Tiktok-appen installert på jobbtelefonen.

Canadas regjering har lagt ned forbud mot TikTok på alle sine telefoner samt på annet IT-utstyr, og EU-parlamentet har besluttet å forby appen på ansattes telefoner, få dager etter at EU-kommisjonen og EU-rådet gjorde det samme.

– Jeg mistenker at når regjeringen tar det viktige skrittet med å fortelle alle føderale ansatte at de ikke lenger kan bruke TikTok på arbeidstelefonene sine, vil mange canadiere fra næringsliv til privatpersoner reflektere over sikkerheten til sine egne data og kanskje ta valg, sa den canadiske statsministeren Justin Trudeau til journalister etter kunngjøringen ifølge The Guardian.

Canadas stasminister Justin Trudeau har lagt ned Tiktok-forbud på statsansattes telefoner. (Frank Gunn/AP)

EU-parlamentet opplyser tirsdag at forbudet blir innført av sikkerhetshensyn. Det gjelder også privat utstyr som har installert nettverk og e-postsystemet som brukes av Parlamentet.

Ikke i god jord

Det finnes imidlertid ikke dokumentasjon på at data er kommet på avveie og misbrukt av kinesiske myndigheter. Tidligere i vinter måtte justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) stå skolerett for Stortinget for å forklare hvorfor hun hadde lastet ned TikTok på sin tjenestetelefon.

TikTok brukes av to tredjedeler av amerikanske tenåringer, men det er bekymring i Washington for at Kina kan bruke sin juridiske og regulatoriske makt til å skaffe seg private brukerdata, eller til å prøve å spre feilinformasjon eller historier som favoriserer Kina, skriver The Guardian.

Men forbudet mot TikTok faller ikke i god jord i Beijing.

– Den amerikanske regjeringen har overdrevet begrepet nasjonal sikkerhet og misbrukt statsmakt til å undertrykke andre lands selskaper, sa Mao Ning hos det kinesiske utenriksdepartementet på en daglig orientering tirsdag.

– Hvor usikker på seg selv kan USA, verdens største supermakt, være når de frykter en ung persons favorittapp i så stor grad? undret hun.

TikTok har stilt spørsmål ved forbudene og sier at de ikke har fått mulighet til å svare på spørsmål og regjeringer.

Ugradert

Også her hjemme har TikTok skapt bølger i det politiske miljøet, og særlig har da justisministeren fått hard medfart.

Det var 1. februar at justisministeren bekreftet overfor TV 2 at hun i en måneds tid hadde hatt appen installert på den ugraderte tjenestetelefonen sin. Bakgrunnen for at hun valgte å snu, var at det begynte å dukke opp spørsmål om hun hadde hatt TikTok på den graderte mobiltelefonen sin – noe hun ville avklare at hun ikke hadde hatt.

Emilie Enger Mehl (Sp sa hun var lei seg for at hun skapte usikkerhet ved at hun ikke tidligere innrømmet at hun har hatt TikTok på den ugraderte tjenestetelefonen sin.

Den kinesiske appen er omstridt fordi den krever tilgang til svært mye informasjon fra brukeren, og flere har kritisert Mehl på grunn av dette.

Justisminister Emilie Enger Mehl (Sp). (Hanna Johre/NPK)

– Jeg synes hun la seg flat og innrømmet at hun burde ha besvart spørsmålene fra Stortinget på et langt tidligere tidspunkt, sier Frp-leder Sylvi Listhaug til NTB.

Det gikk 120 dager fra det første spørsmålet ble stilt til Mehl før hun bekreftet at hun har hatt appen installert.

Men Enger Mehl er ikke den eneste. Også tidligere statsminister Erna Solberg har innrømmet at hun hadde TikTok på mobilen da hun var sjef. To andre tidligere regjeringsmedlemmer som har vært på TikTok, er olje- og energiminister Tina Bru (H) og forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H).

Også kringkastingssjef Vibeke Fürst Haugen er én av medielederne som har TikTok på mobiltelefonen.

---

TikTok

TikTok er en app der brukere kan dele korte videoer.

Appen passerte to milliarder nedlastinger i 2020 og har rundt 700 millioner aktive brukere.

TikTok eies av Byte Dance, et kinesisk selskap med hovedkontor i Beijing. Byte Dance ble grunnlagt i 2012 av Zhang Yiming.

Byte Dance kjøpte opp det sosiale nettverket Musical.ly i 2017. Byte Dance hadde da allerede lansert TikTok. Året etter ble alle kontoer på Musical.ly overført til TikTok.

TikTok er ikke tilgjengelig i Kina. Der tilbyr Byte Dance i stedet søsterappen Douyin.

28 mai 2021 åpnet EU en formell dialog med TikTok, som fikk en måneds frist til å svare på klager om brudd forbrukerlovgivingen.

Flere land har den senere tiden forbudt sine statsansatte og folkevalgte å ha appen på sine tjenestetelefoner.

---