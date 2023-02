Sri Lanka innfører streikeforbud før storstreik

Misnøyen har økt med president Ranil Wickremesinghe over kutt i pengebruken og skatteøkninger. Tiltakene er innført for å sikre seg et lån fra Det internasjonale pengefondet (IMF) til å komme seg ut av den økonomiske krisen landet står i.

De to partene ble enige om et lån på 2,9 milliarder dollar i september, og siden har utgiftene og skattene økt betydelig. Mer enn 40 fagforeninger, for blant annet bankansatte og sykehusansatte, har varslet endagsstreik onsdag mot skatter som har doblet seg siden januar.

Wickremesinghes kontor opplyser at president har utstedt en ordre for «essensielle tjenester». I praksis forbyr den streiken, ifølge AFP.

Presidenten erklærte at «offentlig transport, levering av mat eller drikke, kull, olje eller drivstoff», samt vedlikehold av transportnettverket, anses som essensielle tjenester. Folk som bryter med forbudet, kan miste jobben.

Den dype økonomiske krisen som har herjet Sri Lanka siden sent i 2021, har ført til mangel på mat, drivstoff og medisiner og til flere måneder med demonstrasjoner som til slutt felte Wickremesinghes forgjenger Gotabaya Rajapaksa i juli.

