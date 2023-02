Ulven ble skutt fra et helikopter for et par uker siden, melder Östersunds-Posten. Den er også den tyngste ulven som er skutt og drept i Sverige på 46 år.

Ulven hadde jaktet rein da den ble drept, og under obduksjonen av ulven ble det funnet et halvt kilo reinsdyrrester i dyrets mage.

Det ble i år utstedt rekordmange fellingstillatelser for ulv i Sverige. Jakten omfattet fem län i Midt-Sverige og pågikk fram til 15. februar.

