Kraftig prisøkning på mat i Storbritannia

I fjor på denne tiden, da prisveksten på mat var 4 prosent, sa britiske forbrukere at dyrere mat var deres nest viktigste økonomiske problem. Foran i rekken var strømprisene.

– En firedel sier at de sliter økonomisk, mot én av fem på denne tiden i fjor. Tallene taler for seg selv, sier Fraser McKevitt, som er leder for detaljhandel og forbrukerinnsikt i analyseselskapet Kantar, til det britiske nyhetsbyrået PA.

Kantar følger nøye med på virkningene av knappheten på grønnsaker og frukt de neste ukene. De tror imidlertid ikke at rasjoneringstiltaket, der butikker har satt en maksgrense for hvor mye man kan kjøpe av én vare, vil påvirke forbrukerne.

Dagligvarekjeden Aldis markedsandel vokste til rekordhøye 9,4 prosent i løpet. Det er fremdeles den raskest voksende dagligvarebutikken, og de økte salget med 26,7 prosent i fjor.

Kjeden Lidl, med en markedsandel på 7,1 prosent, økte salget med 25,4 prosent. Iceland, som er spesialist på frossenmat, oppnådde en markedsandel på 2,4 prosent da de økte salget med 10,8 prosent.

