Finske folkevalgte må ha ny Nato-avstemning

Forslaget må vedtas enstemmig av alle representanter, og dermed blir det trolig holdt ny avstemming onsdag.

To av de som sa nei tirsdag, er Markus Mustajärvi og Johannes Yrttiaho, begge fra Vänsterförbundet. De to begrunner dette med motstand mot atomvåpen på finsk jord, og ber om at medlemskapet skal inngås på betingelse om at det utelukkes. Ano Turtlainen fra Makten tillhör folket sluttet seg til.

Etter en eventuell godkjennelse i riksdagen, må også president Sauli Niinistö undertegne vedtaket. Han har sagt at dette haster.

Niinistös signatur vil bety at Finland, som har den lengste grensen til Russland i Europa, blir medlem av Nato så snart Tyrkia og Ungarn ratifiserer Finlands tiltredelsesprotokoll.

Samme dag som finske riksdagen stemmer over Nato-lovforslag, kommer forsvarsalliansens leder Jens Stoltenberg på besøk. Han skal møte statsminister Sanna Marin og president Niinistö.

