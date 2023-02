Danske folkevalgte bes om å slette Tiktok

– Folketinget tar til seg vurderingene som kommer fra sikkerhetsmyndighetene. Når Center for Cybersikkerhed sier at det er risiko for spionasje ved bruk av Tiktok, så innretter vi oss etter det, skriver Folketinget i en pressemelding.

Tirsdag morgen har alle innvalgte og ansatte på Folketinget fått epost der det kraftig anbefales at Tiktok slettes om man har appen på mobilen.

Avgjørelsen kommer etter at Center for Cybersikkerhed (CFCS) forrige uke frarådet danske statsansatte å ha appen installert på jobbtelefonene sine. Anbefalingen kom samme dag som EU-kommisjonen og EU-rådet innførte forbud mot at ansatte brukte Tiktok på jobbtelefonene sine.

Tiktok er eid av kinesiske Bytedance, som har tette forbindelser til myndighetene i Kina. Frykten er at opplysninger om brukerne kan havne i myndighetenes hender.

Både Tiktok og kinesiske myndigheter sier frykten er grunnløs.

I Norge kom justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp) i hardt vær i vinter for bruk av appen.

[ Prøver å omringe Bakhmut i gjørmehav ]