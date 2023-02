EU og Storbritannia enige om ny Nord-Irland-avtale

Saken er oppdatert

Storbritannias statsminister Rishi Sunak og EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen møttes i Windsor mandag og begge parter bekrefter at det nå er enighet.

Storbritannia og EU har forhandlet i over et år om den omstridte protokollen, som i sin tid ble forhandlet fram da Storbritannia forlot EU.

Protokollen har blant annet gått ut på at varer som sendes fra de andre landene i Storbritannia til Nord-Irland, må kontrolleres for å hindre at de tar bakveien over irskegrensen og inn i EUs indre marked. Dermed ble det i praksis en grensekontroll på varer som flyttes mellom to britiske områder.

Nord-Irland har vært uten en fungerende regjering siden februar 2022, da det probritiske unionistpartiet DUP nekter å ta del i en ny regjering. Partiet vil heller ikke ta plass i provinsforsamlingen før den britiske regjeringen forkaster Nord-Irland-protokollen.

DUP mener at Nord-Irland-protokollen truer provinsens plass i Storbritannia, og partiet er særlig rasende over utsiktene til at Nord-Irland vil bli underlagt EU-lover.

DUPs leder Jeffrey Donaldson gjorde det mandag klart at partiet nå vil sette seg grundig inn i avtalen det nå er oppnådd enighet om, før de eventuelt vil gi sin tilslutning.