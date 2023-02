Joe Biden byttet ut Air Force One med Rail Force One i Ukraina

Da Joe Biden nylig besøkte Ukraina, var Air Force One byttet ut med Rail Force One. Den ti timer lange reisen over natten fra Polen til Kyiv var en topphemmelig utfordring med høy sikkerhet for Ukrzaliznytsia, eller Ukrainian Railways – den statseide operatøren av Ukrainas jernbanenett. Men det var neppe deres første, skriver CNN.

Diplomatisk motorvei

Etter at de kommersielle flyforbindelsene til Ukraina ble kansellert, og luftrommet var for farlig til å fly politikere inn og ut av landet, har Ukrainas jernbanenett blitt landets diplomatiske motorvei. Over 200 utenlandske diplomatiske delegasjoner har hittil ankommet landet med tog.

Biden er ikke den eneste topplederen i verden som har ankommet Ukraina skinneveien. Canadas statsminister Justin Trudeau, Storbritannias statsminister Rishi Sunak, Frankrikes president Emmanuel Macron og Italias statsminister Giorgia Meloni har alle tatt toget til Kiev.

U.S. President Joe Biden visits Kyiv President Joe Biden hadde greie arbeidsforhold under sin 10 timer lange togtur fra Polen til Kyiv. (POOL/Reuters)

Også Ukrainas president er en flittig bruker av jernbanenettet på sine diplomatiske oppdrag i utlandet.

[ Verden Zelenskyj sier han planlegger å møte Xi Jinping ]

25.000 kilometer

Ukrainas jernbanenett er på nesten 25.000 kilometer, og er det 12. største i verden. Jernbaneselskapet Ukrzaliznytsia er den sjette største jernbanetransportøren for passasjerer i verden, og den sjuende for gods.

Og selv om ukrainske styrker har ødelagt grenseoverganger til Russland, har jernbanenettet fortsatt forbindelse med andre land – selv om de ulike sporviddene betyr at tog vanligvis ikke kan krysse grensen. For å håndtere dette har de i løpet av det siste året gjenoppbygd deler av tidligere nedlagte linjer til nabolandene, inkludert Moldova, Polen og Romania. Infrastrukturen har blitt reparert ved 11 grenseoverganger, skriver CNN.

I disse dager handler ikke jernbanen først og fremst om å gjøre hverdagen enklere for passasjerene, men for godstransporten, og for store deler av verden, som er avhengig av ukrainske produkter.

APTOPIX Biden US Ukraine President Joe Biden tok toget da han besøkte Kyiv. (Evan Vucci/AP)

Korn er en viktig eksportartikkel, og 28,9 millioner tonn korn er transportert via jernbanen, hvorav mesteparten ble eksportert. Totalt ble i underkant av 60 millioner tonn varer eksportert fra Ukraina, ifølge Ukrzaliznytsia.

Nettverket ble bygget i før-sovjetisk tid, og er hovedsakelig en bredsporet jernbane – forskjellig fra standardsporet, som de fleste i Europa bruker.

– Før krigen hadde vi fly, biler, busser og tog, sier Ukrzaliznytsias administrerende direktør Alexander Kamyshin til CNN Travel.

– Nå har vi tog og biler, men ingen fly. Og vi er et stort land. Så for å komme seg fra Kiev til Vest-, Sør- eller Øst-Ukraina er nattog den beste måten å gjøre det på. Du går til toget sent på kvelden, reiser hele natten, og om morgenen er du i byen du trenger å være. Så du kaster ikke bort tid, sier han.

Under krigen har jernbanen hjulpet fire millioner ukrainske flyktninger i sikkerhet, hvorav en fjerdedel er barn.

Ukrainske tog har hjulpet over fire millioner flyktninger i sikkerhet siden krigen startet. (YASUYOSHI CHIBA/AFP)

Men krigen har kostet. I Ukraina er over 300 jernbanearbeidere så langt drept i Russlands angrepskrig mot landet og russerne har angrepet både strømnett og jernbaneinfrastruktur. Likevel er togene i rute, ifølge den ukrainske jernbanens punktlighetsstatistikk for enkelte dager i januar.

[ Granerud med Ukraina-støtte på ettårsdagen for krigen: – Da har du perspektiv på ting ]

I rute

I Norge har jernbanen sine utfordringer med stengte tunneler, signalfeil, strømfeil, sporveksler som slår seg vrange, og en rekke andre feil, som fører til forsinkelser og innstilte tog, og som gjør hverdagen for togpendlere til et aldri så lite mareritt.

8. januar var 95 prosent av alle avganger i Ukraina i rute. I Norge var det samme tallet 83,6 prosent. 12. januar var 95 prosent av alle avganger i rute. Samme dag var punktligheten på jernbanen i Norge 84,4 prosent, skriver Aftenposten.

Under Bidens togtur, beklaget tog-direktør Kamyshin beklaget i en tweet, at på grunn av Bidens komplekse reise, «bare 90 % av togene våre kjørte i tide i går».

I USA er togselskapet Amtrak er beryktet for sine sene tog, hvor 22 prosent av togene i snitt er i rute.

I Storbritannia – som har sendt to statsministre til Ukraina med tog – er bare 67,7 prosent av togene i rute ifølge CNN.

[ To dømt for sabotasje i Russland: – Vil ikke stoppe aktivistene ]

[ – Vi venter hver dag på at krigen skal ta slutt ]