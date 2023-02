Von der Leyen til London for brexitsamtaler om Nord-Irland

Ifølge Reuters har de mål om å ferdigstille den såkalte Nord-Irland-protokollen. I en felles uttalelse fra Storbritannia og EU heter det at von der Leyen og Sunak vil komme sammen for å jobbe mot en «felles og praktiske løsninger for rekken av komplekse utfordringer rundt protokollen».

Storbritannia og EU har forhandlet i månedsvis om protokollen, som i sin tid ble forhandlet fram da Storbritannia forlot EU.

Den omstridte protokollen innebærer blant annet at varer som sendes fra de andre landene i Storbritannia til Nord-Irland, må kontrolleres for å hindre at de tar bakveien over irskegrensen og inn i EUs indre marked. Dermed er det i praksis en grensekontroll på varer som flyttes mellom to britiske områder.

De fleste andre steder i EU trekkes det en såkalt hard grense mellom medlemslandene og landene som ikke er medlem. Men de færreste er for en slik hard grense mellom Irland og Nord-Irland, mye på grunn av den blodige historien på den irske øya. I 1998 bestemte en fredsavtale at det ikke skulle være en slik grense der.