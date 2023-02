Zelenskyj sier han planlegger å møte Xi Jinping

– Jeg planlegger å møte Xi Jinping, sa Zelenskyj på en pressekonferanse i Kyiv fredag kveld, men uten å si noe konkret om når møtet kan finne sted.

– Jeg tror det vil være viktig for våre land og for sikkerheten i verden, la han til.

Fredag, på årsdagen for den russiske invasjonen i Ukraina, la Kina fram en tolvpunktsplan for å sikre en våpenhvile og få slutt på Russlands krig i Ukraina.

Den ukrainske presidenten mener at Kina har lagt fram «noen tanker», ikke en konkret plan, og sa også at det er deler han er uenig i.

– Det er et viktig signal at de forbereder seg på å delta i denne saken. Så langt anser jeg dette som et signal. Jeg vet ikke hva som vil skje videre, sa han.

Han understreket samtidig at det er viktig at Kina ikke gir våpen til Russland.

– Jeg ønsker veldig å tro at Kina ikke vil gi våpen til Russland, og for meg er dette svært viktig. Dette er det viktigste punktet, fastslo han.

– Folkeretten må gjelde

Ifølge Zelenskyj er han åpen for å vurdere deler av planen.

Men han mener samtidig at det er Ukraina, som opplever krigen på sitt territorium, som bør være den førende part når det gjelder en fredsplan, og at det er folkeretten som må ligge til grunn.

– Jeg tror det er riktig å tenke at hvis det er tanker som på den ene eller andre måten er i overensstemmelse med respekten for folkeretten og territoriell integritet, så la oss jobbe med Kina på dette punktet, sa han.

– Vil isolere Russland

Zelenskyj har tidligere avvist å forhandle med Russlands president Vladimir Putin.

Zelenskyj anmodet også Kina om ikke å forsyne Russland med våpen, men la til at det er positivt at Kina, som samarbeider tett med Russland, vurderer å megle fram en fredsavtale.

– Vårt mål er å samle alle for å isolere én, sa han.

Kina har avvist at landet planlegger å forsyne Russland med våpen etter at USAs utenriksminister Antony Blinken nylig sa at det var tegn til at Kina vurderer dette.

– Sannheten er på vår side

Under pressekonferansen sa Zelenskyj også at krigens beste øyeblikk kommer til å være den dagen Ukraina seirer.

– Vi kommer til å vinne fordi sannheten er på vår siden, fastslo han.

Ifølge Zelenskyj var krigens verste øyeblikk da sivile ble massakrert i Butsja utenfor Kyiv. Han mintes hvordan sivile ble funnet med hendene bakbundet og la til at Russland må rettsforfølges for krigsforbrytelser.

På spørsmål om hva som har skuffet ham mest under krigen, pekte han på at mange forlot Kyiv og Ukraina uten å delta i motstandskampen.

– Alle disse menneskene skuffet meg, sa Zelenskyj, som erkjente at også han gjør feil ettersom han jobber fra morgen til kveld. Men han understreket at han må unngå fatale feil.

– Jeg er garantist for grunnloven, sa presidenten.