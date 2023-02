Forlag vil gi ut Roald Dahl-bøker i to versjoner

Reaksjonene på endringene som ble gjort for å gjøre bøkene mer oppdatert og mindre støtende, har gått helt til topps i det britiske samfunnet. Selv statsminister Rishi Sunak har kommet med kritikk.

Puffin forsvarte først avgjørelsen om å gi ut bøkene i ny språkdrakt og sa det kun var snakk om mindre endringer. Om forlaget ikke akkurat har snudd, så har det valgt å gjøre det en annen barnebokklassiker er kjent for og si «Ja takk, begge deler».

– Vi har lyttet til debatten den sist uken, sier Francesca Dow, sjef for Penguin Random House Children's, som står bak Puffin.

– Stor kraft

Ifølge Dow har debatten bekreftet den store kraften som ligger i Dahls bøker. En beslutning er nå tatt om å gjenutgi originalutgavene av Dahls barnebøker – i tillegg til de reviderte versjonene.

Serien med 17 originalutgaver vil bli omtalt som «The Roald Dahl Classic Collection». Den kommer neste år og vil omfatte «Charlie og sjokoladefabrikken», «Matilda», «SVK», «Georgs magiske medisin» og «Den fantastiske Mikkel Rev».

Dermed kan leserne velge mellom de reviderte utgavene og originalene.

Et ansvar

– Roald Dahls fantastiske bøker er ofte de første historiene som unge barn leser selv. Å ta hånd om fantasien og sinnene til unge lesere, som er i raskt utvikling, er både et privilegium og et ansvar, sier Dow.

En talsperson for The Roald Dahl Story Company, som sitter på rettighetene til Dahls bøker, sier de siste dagene har vist hvor viktige historiene er for fans over hele verden.

I de reviderte versjonene av bøkene vil ord som «tjukk» og «stygg» bli endret til «enorm» og «ekkel».

I «Charlie og Sjokoladefabrikken» har umpa-lumpaene gått fra å være «små menn» til å bli «små personer».

