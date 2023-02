IS-kvinne tapte ankesak om britisk statsborgerskap

23 år gamle Shamima Begum, opprinnelig fra London, bor nå i en leir i Syria, melder CNN.

Hun forlot Storbritannia i 2015, bare 15 år gammel, for å slutte seg til IS. Da hun dukket opp igjen i 2019, ba hun om å få komme tilbake til landet for å føde et barn. Hun ble da fratatt statsborgerskapet.

Avgjørelsen har siden blitt anket, og onsdag denne uken ble det klart i Storbritannias høyesterett at beslutningen i 2019 var lovlig.

Dommen kommer etter høringer i november i fjor, der kvinnens advokater hevdet at det britiske innenriksdepartementet hadde plikt til å undersøke om hun var et offer for menneskehandel før de fratok henne statsborgerskapet, noe de mener er tilfellet.

– Resultatet er at det nå ikke finnes noen beskyttelse for britiske barn som smugles ut av Storbritannia, hvis innenriksministeren påberoper seg nasjonal sikkerhet, sa advokatene Gareth Pierce og Daniel Furne i en uttalelse, ifølge nyhetsbyrået PA Media.

