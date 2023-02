De folkevalgte starter debatten onsdag 1. mars, og så skal det holdes separate avstemninger, en for hvert land, fra 6. til 9. mars.

Det kommer fram av agendaen til nasjonalforsamlingen som ble lagt fram onsdag.

Ungarn og Tyrkia er de eneste to Nato-landene som ennå ikke har godkjent at Sverige og Finland kan bli med i forsvarsalliansen. Ungarns statsminister Viktor Orban sa i fjor høst at Ungarn ville godkjenne søknaden i begynnelsen av 2023.

[ Advarer mot at Finland blir med i Nato uten Sverige ]