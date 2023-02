Tre palestinere drept da israelske soldater rykket inn i Nablus

Det palestinske helsedepartementet opplyste første at to personer var skutt og drept og minst 24 sendt til sykehus med skuddskader eller etter å ha pustet inn tåregass. Blant de sårede er en palestinsk fotograf.

Kort tid etterpå melder nyhetsbyråene AFP og Reuters at tre palestinere er drept. En eldre mann er blant de døde i sammenstøtet. Ifølge Al Jazeera er alderen på de drepte 72, 33 og 25 år.

Ifølge palestinske medier benytter de israelske styrkene både skarpskyttere og droner. En talsmann for den israelske hæren opplyser til avisa Haaretz at soldatene jakter på to militante palestinere.

50 palestinere er hittil i år drept av israelske soldater og bosettere på Vestbredden, blant dem flere mindreårige.

Ni sivile israelere, blant dem tre mindreårige, en sivil ukrainer og en politibetjent, er på samme tid drept i palestinske angrep.

