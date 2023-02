Svensk politisjef funnet død i sitt hjem

Politiet ble varslet om saken ved 19-tiden onsdag.

– Det er med stor sorg og bestyrtelse at jeg har mottatt melding om at stedfortredende rikspolitisjef og regionpolitimester Mats Löfving har gått bort. Det er svært tragisk, sier rikspolitimester Anders Thornberg i en pressemelding.

Politiet etterforsker dødsfallet for å finne ut hva som har skjedd.

– Mine tanker går til Mats Löfving, hans pårørende og kolleger. Vi vil gjøre alt vi kan for å støtte dem i denne vanskelige tiden, sier Thornberg.

Svensk politi kunne sent onsdag kveld ikke gi ytterligere kommentarer om saken.

Löfving var under etterforskning etter å ha blitt politianmeldt i forbindelse med ansettelsen av Linda Staaf som sjef for Noa (Nationella operativa avdelningen).

Aftonbladet skrev tidligere onsdag at det ikke var funnet noe kritikkverdig ved ansettelsen av henne, men at granskingsleder Runar Viksten mente det var uklarheter rundt et forhold som Löfving innledet til Staaf i 2015.

Viksten hadde også fått i oppdrag å utrede Löfving som sjef, og sa at Thornberg burde vurdere å avsette Löfving.

[ Nytt forslag fra OUS kan føre til at flere sykepleiere trekker oppsigelsene ]