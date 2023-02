På jakt etter ny jobb? Nå søker togstasjon kjent fra filmen «Trainspotting» etter folk

Langt utenfor allfarvei, 32 kilometer fra nærmeste bilvei og trygt plassert omtrent midt i det skotske høylandet ligger Corrour togstasjon.

Til tross for beliggenheten er togstasjonen utgangspunkt for turister som vil på tur i den skotske villmarka, og her ligger også en klassisk britisk bed & breakfast som tar imot tusenvis av folk i sommersesongen. De har også en restaurant som tar imot sultne gjester når toget stopper på veien.

Høres dette ut som stedet for deg? Vel, nå er Corrour Station House på jakt etter nye ansatte for sommersesongen.

Villmarka

De kan friste med varierte arbeidsoppgaver som kundeservice, kaffekoking, renhold og kjøkkenhjelp. Kost og losji er inkludert i lønna, og Corrour Station House lover god lønn.

Liker du å gå i villmarka ligger det populære fjellet Leum Uilleim og innsjøene Loch Treig og Loch Ossian rett i nærheten.

– Det er et svært vakkert område, og jobben passer folk som er glade i å være ute og som vil komme seg litt vekk. Det er en ganske unik jobb, sier daglig leder Shona Griffiths til den skotske nettavisa Glasgow Live.

Hun legger til at noe erfaring fra arbeid på kjøkken er en fordel.

«Trainspotting»

De færreste av nordmenn har hørt om stasjonen. Men mange har kanskje sett den før likevel. Det var nemlig hit Renton, Sick Boy, Tommy og Spud i filmen «Trainspotting» reiste for å komme seg vekk fra byen.

Turen blir derimot svært kort, og scenen er kanskje aller mest kjent for Ewan McGregors tirade om at «det er dritt å være skotsk».

«Trainspotting» ble gitt ut i 1996, og har vunnet en rekke priser. I 1999 ble den kåret til årtusenets 10. beste britiske film av det britiske filminstituttet.

