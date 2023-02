FNs hovedforsamling klar for debatt om ny Ukraina-resolusjon

Forslaget støttes så langt av 60 land. Teksten understreker behovet for at det så raskt som mulig blir fred i Ukraina – en fred som omfatter hele Ukraina, som er rettferdig og varig, og som er i tråd med FN-charteret.

I likhet med tidligere Ukraina-resolusjoner understrekes det at FN støtter Ukrainas suverenitet, uavhengighet, enhet og territorielle integritet, samtidig som det tas til orde for at kamphandlingene må avsluttes umiddelbart.

I teksten stilles det også krav om at Russland trekker sine styrker ut av ukrainsk territorium, «umiddelbart, fullstendig og uten betingelser».

Ikke bindende

I motsetning til resolusjoner som blir vedtatt i FNs sikkerhetsråd, er en resolusjon i FNs hovedforsamling ikke juridisk bindende.

Det er ikke ventet noen avstemning før tidligst torsdag.

På et møte i forkant av plenumssamlingen ba Ukrainas førstedame Olena Zelenska om rettferdighet for sitt land.

– Jeg tror dere vil være enig i at uansett land eller nasjonalitet, så har vi retten til ikke å bli drept i våre egne hjem, sa Zelenska, som talte via videolenke til et panel med FN-diplomater.

– Drept foran en hel verden

– Likevel har ukrainere blitt drept foran en hel verden i et helt år i sine egne byer, landsbyer, leiligheter, sykehus og teatre. Det er derfor vi ber FN etablere en spesialdomstol for den russiske aggresjonens forbrytelser, sa hun videre.

Ukraina håper at resolusjonen får støtte fra like mange land som stilte seg bak den forrige Ukraina-resolusjonen i oktober. Da fordømte i alt 143 land Russlands annektering av fire ukrainske fylker.

