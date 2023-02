Russland: Vil forholde seg til begrensninger i atomavtale

Det vakte bekymring og skuffelse i Vesten da Russlands president Vladimir Putin i en tale tirsdag kunngjorde at han suspenderer russisk deltakelse i nedrustningsavtalen Ny Start.

Tirsdag kveld opplyser det russiske utenriksdepartementet at landet fortsatt vil forholde seg til begrensningene som er satt i avtalen.

– Russland har intensjon om å overholde en ansvarlig tilnærming og vil fortsette å forholde seg strengt til de kvantitative begrensningene som er satt i avtalen, heter det i en uttalelse fra departementet.

Ny Start er den siste gjenværende avtalen om atomvåpenkontroll mellom USA og Russland. Den ble undertegnet i 2010 som en forlengelse av Start-avtalen fra 1991. Navnet er en forkortelse og står for Strategic arms reduction treaty (avtale om reduksjon av strategiske våpen).

Jo lenger Russlands krigføring i Ukraina varer, jo større er faren for atomangrep, advarer Den internasjonale kampanjen for forbud mot atomvåpen (ICAN).

ICAN-leder Daniel Hogsta uttrykker bekymring for det han omtaler som skjulte trusler fra Kreml om å ta i bruk atomvåpen, etter at president Vladimir Putin tirsdag suspenderte Russlands deltakelse i nedrustningsavtalen Ny Start.

– Faren for bruk av atomvåpen har økt som følge av Ukraina-krigen, sier Hogsta.

– Sjansen er til stede for enten en feilberegning eller at noe oppfattes som en trussel av Russland. Det er helt klart en større sjanse enn tidligere for at noe sånt kan skje, sier Hogsta tirsdag, få dager før ettårsdagen for Russlands angrep på Ukraina.

ICAN fikk Nobels fredspris i 2017.

[ Biden snakket direkte til det russiske folk: – Vi vil ikke ødelegge Russland ]