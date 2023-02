Mexicos tidligere sikkerhetsminister funnet skyldig i narkosmugling

54-åringen var sikkerhetsminister i Mexico i årene 2006 til 2012, og før dette ledet han landets føderale politistyrke. Han flyttet til Miami i 2012 og ble pågrepet i Dallas i desember 2019.

Under strenge sikkerhetstiltak fant en anonym domstol i New York ham tirsdag skyldig i alle de fem tiltalepunktene, blant annet i å ha tatt imot millioner av dollar i bestikkelser fra det beryktede Sinaloa-kartellet, som smuglet tonnevis med narkotika til USA.

Under rettssaken mot kartellets leder Joaquín «El Chapo» Guzmán, hevdet vitner blant annet at García Luna fikk kofferter med 3 millioner dollar ved to anledninger.

Under rettssaken i New York fortalte en rekke vitner hvordan García Luna tipset Sinaloa-kartellet om forestående politiaksjoner, sørget for at forsendelser kunne fraktes over grensa til USA og bisto dem også på andre måter. Alt mot rikelig betaling.

Selv hevdet García Luna under rettssaken å være et offer for hevn fra narkosmuglere, men han ble ikke trodd av retten.

García Luna risikerer nå opptil 20 års fengsel i USA. Dom i saken faller 27. juni.

[ – Biden framstår som lederen av den frie verden ]