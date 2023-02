Israelsk rettsreform ett skritt videre

Debatten pågikk i åtte timer gjennom kvelden og inn i natten før de foreslåtte lovendringene overlevde den første runden med 63 mot 47 stemmer etter midnatt natt til tirsdag, skriver Haaretz. Dermed ser det ut til at Netanyahu kan få gjennomslag for reformen.

– En stor natt og en stor dag, skrev han på Twitter etter den innledende avstemningsrunden.

Tidligere på dagen samlet tusenvis av demonstranter seg foran nasjonalforsamlingen Knesset. Det er andre uken på rad at israelere samler seg utenfor nasjonalforsamlingen i protest mot regjeringens rettsreform.

Opposisjonsleder Yair Lapid skriver på Twitter at demonstrantene kjemper «for nasjonens sjel».

Israels president Isaac Herzog har gjentatte ganger oppfordret regjeringen og opposisjonen til å diskutere kompromiss. Det har begge parter sagt seg villige til å gjøre, men de er uenige om betingelsene.

Kritikerne mener at reformen vil føre til at domstolenes uavhengige rolle forvitrer, og at statsministeren samler mer makt i egne hender på bekostning av domstolene.

Forslaget om rettsreform skal gjennom ytterligere to avstemningsrunder før utfallet er klart.

