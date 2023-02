Russerne varslet i siste liten før Bidens Kyiv-besøk

– Dette gjorde vi et par timer før presidentens avreise for å dempe konflikten. Dette er sensitiv kommunikasjon, så jeg kan ikke gå inn på hvordan de svarte eller nøyaktig hva vårt budskap til Russland var. Men jeg kan bekrefte kommunikasjonen. sier USAs nasjonale sikkerhetsrådgiver Jake Sullivan til The Guardian.

– Det har vært et stort logistikk- og sikkerhetsarbeid i administrasjonen for å kunne gjennomføre besøket med en akseptabel risiko, forklarer Sullivan.

Planlagt i flere måneder

Kun to journalister fikk være med på reisen, og de fikk beskjed kort tid i forveien. Etter å ha gitt fra seg mobilene sine, fikk de vite at Biden var om bord i presidentflyet bare et kvarter før avreise. Turen med Air Force One startet på flybasen Andrews utenfor Washington søndag morgen.

Sullivans nestkommanderende, Jonathan Finer, letter litt på sløret og forteller at planleggingen har pågått i flere måneder. Men først etter et møte med noen av presidentens viktigste rådgivere fredag ble det gitt grønt lys for å gjennomføre besøket i Kyiv.

Liten gruppe

Etter å ha landet i polske Rzeszow, ventet en ti timer lang togtur til Kyiv. President Biden kunne ha besøkt andre steder i Ukraina mye nærmere den polske grensen. Men han ville gjennomføre det symbolsk viktige besøket til den ukrainske hovedstaden, melder BBC.

Etter møtet med Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj og en liten spasertur i Kyiv, satte Biden og hans følge seg på toget tilbake til Polen.

– Det var en ekstremt liten gruppe som var med på turen, en håndfull av hans nærmeste rådgivere, et lite medisinsk team, en fotograf og sikkerhetspersonell, sier Finer.

Amerikanerne har også samarbeidet tett med ukrainske tjenestemenn, som etter hvert har fått god erfaring med å ta imot viktige gjester fra utlandet.

