Filmfotografen Halyna Hutchins ble skutt og drept under innspillingen av filmen «Rust» da Baldwin avfyrte en rekvisittrevolver som viste seg å være ladd med ekte kuler og ikke løsskudd.

I januar ble Baldwin og Hannah Gutierrez-Reed, som var våpenansvarlig under innspillingen, begge tiltalt for uaktsomt drap.

Rettsdokumenter viser nå at ett av to tiltalepunkter er fjernet, og at strafferammen derfor er på opptil 18 måneders fengsel, ikke fem år som opprinnelig.

