Ny studie: Kvegdrift, ikke kokain, står bak de største ødeleggelsene av regnskogen i Colombia

En ny studie utført av forskere ved universitetet i Tolima, Colombia, viser at avskogingen som har foregått i landet over de fire siste tiårene skyldes ulovlig kvegdrift. Det melder The Guardian.

– Vi ønsker å avlive myten om at koka er pådriveren for avskoging, sier Pablo Murillo-Sandoval, som ledet forskningstudiet.

De fant at i 2018 var mengden skog som ble ryddet for å dyrke koka bare 1/60 av det som ble brukt til kvegdrift.

Det betyr imidlertid ikke at koka-produksjonen ikke er tilstedeværende, sier forskerne, men de bruker de samme landområdene som før. Kvegdriften tar på sin side stadig større plass.

– Når bøndene får utryddet avlingene sine, etablerer de ganske enkelt nye, ofte bare noen kilometer lenger inn i skogen. Krigen mot narkotika startet for førti år siden, men likevel vet alle hvor kokaen er: på samme sted som den alltid har vært, sier Murillo.

[ Brasiliansk by avlyser karneval som følge av jordskred ]

[ Elleve bekreftet døde mens letingen fortsetter i New Zealand ]