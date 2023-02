Britisk tobarnsmor funnet død

I nesten tre uker pågikk det en stor leteaksjon etter Bulley i området rundt landsbyen St. Michael’s on Wyre i Lancashire i nordvest England. Forsvinningen fikk stor oppmerksomhet i britisk presse.

Søndag ble det funnet en død person i elva like ved der hun forsvant, og mandag bekreftet politiet under en pressekonferanse at dette var 45-åringen.

Bulley ble sist sett 27. januar i det hun gikk morgentur med hunden sin langs elva Wyre. Både hunden og telefonen ble funnet ved en benk i nærheten knappe ti minutter etter at hun sist ble sett i live.

Politiets teori var tidlig at Bulley hadde falt i elven, og at det ikke var snakk om noe kriminelt. Dødsårsaken er ennå ikke fastslått.

