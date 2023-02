39-åring dømt for bortføringen av rapartisten Einár

– Tingretten har kommet fram til at mannen har hatt en aktiv og nødvendig rolle for gjennomføringen av bortføringen og ranet, skriver dommer Kajsa Hälje i en pressemelding mandag.

Han ble pågrepet i mars i fjor etter å ha vært på flukt i utlandet.

39-åringen er blitt utpekt som hjernen bak bortføringen av Nils «Einár» Grönberg, som skjedde i april 2020 da artisten var 17 år gammel.

Han ble deretter ført til en leilighet sør i Stockholm, ranet for en eksklusiv klokke, mishandlet og fotografert på krenkende vis.

Halvannet år senere ble han skutt og drept på åpen gate i en forstad sør i Stockholm.

Flere andre personer er allerede dømt for bortføringen, blant dem rapartistene Yasin Mahamoud og Haval Khalil, samt Chihab Lamouri, som er utpekt som leder for et kriminelt nettverket kalt «Vårbynätverket».

[ – Dette er forbrytelser av et omfang vi ikke har sett siden 1940-tallet i Europa ]