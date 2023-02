Skottlands helseminister sier han vil bli førsteminister

Nicola Sturgeon (52), Skottlands lengstsittende førsteminister, overrasket mange da hun denne uka sa at hun ville gå av. Forklaringen var at hun har blitt for polariserende, og for sliten, til å nå på tvers over det politiske skillet og samle folket.

– Jeg har bestemt meg for å stille som kandidat til å bli Skottlands neste førsteminister og leder i SNP, tvitrer Yousaf. 37-åringen har vært innvalgt i det skotske parlamentet siden 2011 og har hatt flere roller i den skotske regjeringen.

Viseførsteminister John Swinney har utelukket seg selv som kandidat. Han vil skape rom for «nye perspektiver» rundt SNPs politikk, også i uavhengighetsspørsmålet.

SNP skal velge ny leder i løpet av seks uker gjennom avstemning i partiet. Den avsluttes 27. mars. Sturgeons uventede avgang har ført til usikkerhet rundt partiets videre arbeid for skotsk uavhengighet.

Den britiske regjeringen har stanset forsøk på å holde en ny folkeavstemning etter at 55 prosent av skottene i 2014 stemte for å forbli i Storbritannia.