Politiet har gjort funn i søket etter savnet tobarnsmor i Storbritannia

– Det er ennå ikke utført en formell identifisering, så vi kan ikke på nåværende tidspunkt si om det er Nicola Bulley vi har funnet, sier politiet i Lancashire i en uttalelse.

45-åringen ble sist sett 27. januar i det hun gikk morgentur med hunden sin langs elva Wyre i landsbyen St. Michael's on Wyre i Lancashire i nordvest England.

Hun var koblet på et videomøte med jobben, men rakk aldri logge seg av. Alle sporene etter tobarnsmoren slutter på gangstien langs elvebredden. Både hunden og telefonen ble funnet ved en benk i nærheten knappe ti minutter etter at hun sist ble sett i live.

Britisk politi har lenge hatt en teori om at Bulley falt i elven, og at det ikke er snakk om noe kriminelt. De har imidlertid fått sterk kritikk for sin håndtering av forsvinningssaken, blant annet fordi de gikk ut med personlig informasjon om Bulley, som at hun hadde alkoholproblemer.

Bulleys familie har hele tiden avvist politiets hypotese om at hun kan ha tatt sitt eget liv. De er informert om utviklingen i saken.

