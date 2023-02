Minst 8,8 millioner mennesker i Syria rammet av jordskjelvene, ifølge FN

– De trenger en form for humanitær bistand. FN er fullt forpliktet til å gjøre mer for å hjelpe alle syrere, skriver organisasjons nestleder i Syria, Najat Rochdi, på Twitter søndag.

Aktivister og hjelpearbeidere i opprørskontrollerte områder nordvest i Syria har lenge klaget over manglende FN-hjelp siden jordskjelvene 6. februar. Lørdag bikket dødstallene 46.000 og er ventet å stige.

Under et besøk i regionen nylig innrømmet FNs nødhjelpskoordinator Martin Griffiths at de ikke hadde klart å hjelpe ofrene i de nordvestlige opposisjonsområdene godt nok.

Observatører har pekt på flere logistiske og byråkratiske problemer for FN, for eksempel at mindre kjøretøy med nødhjelp har kommet fram raskere enn tyngre lastebiler på grunn av ødelagt infrastruktur. Så langt har mer enn 140 lastebiler med FN-hjelp reist fra Tyrkia til nordvestlige Syria, der mer enn 11.000 mennesker er blitt hjemløse

Ifølge FN er det mest presserende behovet nå å skaffe husly og telt til de berørte.

