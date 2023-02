Elleve bekreftet døde mens letingen fortsetter i New Zealand

Syklonen traff Nordøyas nordligste region 12. februar og beveget seg deretter ned østkysten, der den medførte store ødeleggelser.

Lokalsamfunn er blitt isolert etter at syklonen oversvømte boliger og tok med seg gårder og buskap. Statsminister Chris Hipkins har beskrevet den som landets største naturkatastrofe på denne siden i dette århundret.

Lørdag var det fortsatt 62.000 boliger som var uten strøm. Av dem var nesten 40.000 i Hawke's Bay. Regionen, som er en av de hardest rammede, har drøyt 170.000 innbyggere.

Politiet opplyste torsdag at ytterligere to mennesker er funnet døde i Hawke's Bay. Det er fortsatt 5.608 mennesker politiet ikke har vært i kontakt med siden før syklonen, mens 1.196 har meldt seg trygge.

Tidligere har myndighetene sagt at det er særlig bekymret for et fåtall, rundt ti, av dem som fortsatt ikke er gjort rede for.

