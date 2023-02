Titusenvis demonstrerte mot Netanyahus planer i Israel

Den omstridte juridiske reformen som Benjamin Netanyahus den ultranasjonalistiske høyreregjering planlegger, vil svekke høyesterett.

Reformen vil gi nasjonalforsamlingen makt til å omgjøre den øverste domstolens avgjørelser med et simpelt flertall. Politikerne vil dessuten få større innflytelse i utnevnelsen av dommere.

Kritikere mener reformen utgjør en trussel mot demokratiske maktdelingsprinsipper.

I Israel frykter dessuten flere at Netanyahu har underliggende motiver ettersom han selv er tiltalt for korrupsjon og tillitsbrudd. Selv hevder han å være utsatt for politisk heksejakt og håper at saken mot ham vil bli henlagt.

Det var lørdag demonstrasjoner i blant annet Tel Aviv, Haifa, Jerusalem, Beit Shemesh, Herzliya, Hadera, Ness Ziona, Ra'anana, Netanya og Beersheba, skriver avisa Haaretz.

– Vår framtid står i fare, sier jusstudenten Amit Melamed (24) i Tel Aviv og legger til at det ikke er noen vits i å være i Israel dersom det ikke er demokratisk.

Netanyahu og justisminister Yariv Levin mener reformene er nødvendige for å rette opp i en maktubalanse mellom de folkevalgte og høyesterett.

