Uttalelsen kom via Sunaks kontor etter et møte mellom USAs visepresident Kamala Harris og den britiske statsministeren i München.

– Statsministeren og visepresident Harris fordømte de landene som har støttet Putins innsats politisk og militært.

– De var enige om at Putins krig i Ukraina er en global krig, både med hensyn til konsekvensene for mat- og energisikkerhet og når det gjelder følgene for internasjonalt aksepterte normer som suverenitet, heter det i uttalelsen lørdag.

