Seks drept i skyting i Mississippi – mistenkt pågrepet

52 år gamle Richard Dale Crum er pågrepet. En mann ble skutt og drept ved en butikk, og en kvinne ble kort tid etter funnet drept i hjemmet sitt i nærheten. Ektemannen var såret. Ifølge CNN er den drepte kvinnen den pågrepnes ekskone.

Politiet sporet den mistenktes bil til en bolig de mener tilhører ham, og fant to menn drept utenfor. Ytterligere to ofre, en mann og kvinne, ble funnet drept i et hus like ved siden av. De er muligens i slekt med den mistenkte, som ble pågrepet idet han forsøkte å flykte fra stedet, sier sheriff Brad Lance i Tate County til CNN.

Mississippis guvernør Tate Reeves er blitt orientert om hendelsen.

– Slik det står nå, tror vi at han handlet alene. Motivet hans er ikke klart, sier Reeves i en uttalelse.

Andre masseskyting på få dager

Skytingen kommer bare noen dager etter at en annen mann skjøt og drepte tre mennesker på et universitetscampus i Michigan. Også i den saken er motivet uklart.

I en uttalelse fredag kveld, sier USAs president Joe Biden at nok er nok.

– Vi er 48 dager ut i det nye året, og landet vårt har allerede måttet lide gjennom 73 masseskytinger. Tanker og bønner er ikke nok. Våpenvold er en epidemi, og Kongressen må handle nå, sier Biden. Også i januar var det to dødelige masseskytinger på mindre enn en uke, begge i California.

Vil forby automatvåpen

Biden ønsker å gjeninnføre et nasjonalt forbud mot automatvåpen for privat bruk, et forbud som gjaldt i USA fra 1994 til 2004.

Han møter imidlertid sterk motstand fra republikanere, som er sterke forsvarere av den grunnlovsfestede retten til å bære våpen og har hatt knapt flertall i Representantenes hus siden januar.

Det anslås at det av rundt 44.000 skytedødsfall i USA i fjor, rundt halvparten av dem drap, ulykker og selvforsvar og resten selvmord, ifølge Gun Violence Archives database.

