Nektet å la Trump komme på TV under stormingen av Kongressen

CNN viser til rettsdokumenter fra søksmålet som selskapet Dominion har anlagt mot Fox News, etter at TV-kanalen viderebrakte Donald Trumps påstander om valgfusk.

Her kommer det nå fram at Donald Trump ringte til Fox News under stormingen av kongressen 6. januar og ba om å få slippe til på programmet til den omstridte TV-verten Lou Dobbs. Men TV-kanalen nektet, skriver CNN. «Det ville vært uansvarlig å la ham slippe til direkte på luften (...) det kunne påvirket mange folk i negativ retning», har Fox Business Network-direktør Lauren Patterson uttalt i vitneutsagnet som siteres i Dominion-søksmålet.

Trumps forsøk på å komme på lufta var ikke kjent for kongresskomiteen som gransket angrepene på kongressen 6. januar 2021, ifølge CNN.

Election Claims Donald Trump, her under et valgkamparrangement 28. januar i år (Alex Brandon/AP)

Lou Dobbs var en av flere profilerte programledere på Fox News som gjentok Donald Trumps påstander om valgfusk, og en av de tre programlederne som var omfattet av søksmålet fra Dominion. Programmet «Lou Dobbs Tonight» ble droppet av Fox News kort tid etter angrepene på den amerikanske kongressen 6. januar 2021.

Murdoch: «Galskap»

Ansatte hos Fox News snakket offentlig om valgfusk under presidentvalget i 2020, men på bakrommet hadde flere alvorlige bekymringer rundt påstandene fremmet av Donald Trump og hans allierte. Det viser rettsdokumenter fra søksmålet som Dominion Voting Systems, en av de største produsentene av stemmeutstyr i USA, har anlagt mot Fox News på 1,6 milliarder dollar for ærekrenkelser. Det skriver flere amerikanske medier, blant andre nyhetsbyrået AP, NBC og New York Times.

Dokumentene er hentet fra intern kommunikasjon hos Fox News-ansatte involvert i valgdekningen og inneholder kommentarer og sitater som avslører at produsenter, ledere og profiler i mediehuset, visste at påstandene om valgfusk, var falske.

Mediemogul og Fox News-eier Rupert Murdoch (91), her i 2018. (Mary Altaffer/AP)

Trumps påstander om at 2020-valget ble stjålet er «galskap», mente mediemogul og Fox-eier Rupert Murdoch. Han kom med uttalelsene i flere eposter til folk i ledelsen i Fox, fremgår det i rettsdokumenter fra Dominion-søksmålet.

– Virkelig galskap. Og ødeleggende, skrev Murdoch i en epost til Fox News Media-sjef Suzanne Scott i november 2020. Anledningen var en pressekonferanse der Trumps advokater Rudy Giuliani og Sidney Powell fremmet påstanden om fusk.

– Forferdelige ting som gjør skade på alle, frykter jeg, skrev Murdoch i en annen epost. I dokumentene fremgår det at Murdoch jevnlig ga uttrykk for bekymring over Fox News’ dekning av valget. Dominion mener Murdoch burde grepet inn.

Representanter for Giuliani og Powell har ikke svart på Reuters henvendelser om å kommentere saken. En talsmann for Fox avviser å kommentere saken på vegne av Murdoch.

«Finnes ikke bevis»

Dominion har vært et hyppig mål for konspirasjonsteoretikere som feilaktig hevder at tidligere president Donald Trump vant presidentvalget i 2020. Søksmålet fra Dominion mot Fox News inkluderer hundrevis av sider som dokumenterer gjentatte tilfeller der mediehuset har fremsatt falske anklager mot selskapet, blant dem at stemmemaskinene var rigget mot Trump, eller at selskapet var hemmelig eid i Venezuela.

Etter valget fant til og med Fox’ interne faktasjekkere at påstandene om var grunnløse og at «det ikke finnes bevis for utbredt valgfusk», skriver NBC. I søksmålet argumenterer Dominion for at TV-kanalen bevisst spredte falske påstander som «hensynsløst ignorerte sannheten og skadet Dominions omdømme», i jakt på høyere seertall.

– Et angrep på den frie pressen

I et motkrav sendt inn denne uka skriver Fox at Dominion ikke har noen bevis for å støtte sitt svimlende erstatningskrav og hevder at Trumps påstander var «utvilsomt nyhetsverdig».

– Fox News-seere visste at det som ble rapportert, var påstander, heter det i kravet fra Fox.

Mediehuset argumenterer også at Dominions søksmål tar sitater fra dekningen ut av kontekst.

– Søksmålet er et angrep på den frie pressen. Det lages mye støy og forvirring av Dominion og dets opportunistiske eiere, men kjernen i denne saken er fortsatt om pressefrihet og ytringsfrihet, som er grunnleggende rettigheter i grunnloven, skriver Fox i motkravet.

