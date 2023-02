To eksplosjoner på kort tid i Södertälje

Like etter klokka 2 gikk den første eksplosjonen av i et boligområde i Ritorp. Politiet ved ikke hva som forårsaket den. Det er skader på et bygg, men ingen personer er skadd, sier pressetalsperson Hele Bostrom Thomas i Stockholmspolitiet.

Kun en halvtime senere, klokka 2.33, gikk det av nok en eksplosjonen, denne gangen inne i en bolig i Ritorp.

– Det var personer inne i boligen som nå er evakuert, og vi jobber på plassen for å få oversikt over hva som har skjedd. Jeg vet ikke hvor omfattende skader det er på boligen, men ingen personer er skadd, sier Thomas.

TT skriver at det kan ha blitt kastet en gjenstand inn i boligen. Södertälje ble i høst rammet av en alvorlig voldsspiral. I løpet av to uker i september og oktober var det fem skyteepisoder der tre personer døde.

Hele sju personer ble skutt og drept i Södertälje i fjor. Kommunen, som ligger rundt tre mil vest for den svenske hovedstaden, har drøyt 100.000 innbyggere.

