Telenor får millionbot av Sverige for sikkerhetsbrudd

Det er snakk om manglende sikkerhetsklarering av 24 ansatte som jobbet med materiale som var sensitivt for rikets sikkerhet, ifølge Dagens Nyheter.

– Telenor har gjennom manglende sikkerhetsgjennomganger forårsaket en sårbarhet for Sveriges sikkerhet, skriver den svenske post- og telestyrelsen (PTS) i en pressemelding fredag.

De opplyser at det ikke er tegn til at sikkerhetsglippen har ført til alvorlige konsekvenser for Sveriges sikkerhet.

Sikkerhetsbruddene skjedde i perioden 1. desember 2021 til 3. august 2022. Telenor har nå rettet opp mangelen.

[ Frykter brannfeller: Tusenvis av boliger i Oslo kan ha for dårlig sikkerhet ]