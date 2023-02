Stormen Otto herjer – tog og ferger innstilt i Skandinavia

Lavtrykket har i Danmark fått navnet Otto og har flyttet seg østover over Nordsjøen etter først å ha forårsaket ødeleggelser i Skottland og den nordlige delen av England. Der ble fly og tog innstilt og titusener mistet strømmen.

Senere fredag traff uværet deler av Danmark. I fiskebyen Thorsminde på den danske nordsjøkysten ble det målt vind av orkans styrke.

Det er kommet meldinger fra flere steder vest i Danmark om trær som har blåst ned og gjenstander som driver med vinden.

Et tog med 60–70 passasjerer kjørte på et veltet tre i Sønderjylland, men ingen kom til skade, melder dansk TV 2.

Innstilte tog i Sverige

Øresundsbroen ble stengt for all trafikk allerede tidlig fredag kveld.

Sørvest i Sverige er flere jernbanestrekninger midlertidig stengt.

Det svenske togselskapet SJ har innstilt alle avganger mellom Malmö og Göteborg fredag og lørdag, skriver Aftonbladet.

– Det er en risiko for at trær og greiner kan stoppe tog, og det blir vanskelig å skulle evakuere folk i en storm, sier Emanuel Alvarez, pressetalsperson i Trafikverket.

Selskapet kommer ikke til å sette opp erstatningstrafikk, som buss for tog.

Kan bli den kraftigste stormen på over seks år

Det er områdene Nordjylland og nordlige Vest-Jylland som vil bli hardest rammet av uværet, skriver Danmarks Radio (DR).

Prognosene viser at Otto kan bli den kraftigste stormen på over seks år, skriver dansk TV 2.

Bilister bes om å være forsiktige og se opp for fallende trær og kraftige riv i rattet.

Fra fredag ettermiddag vil Nordjyske Jernbaner innstille sin togdrift fram til lørdag morgen.

Innstilt fergetrafikk

Også flere fergeselskaper har varslet at de vil innstille sine avganger. Blant annet er fergetrafikken mellom Norge og Danmark innstilt fredag ettermiddag som følge av uværet.

– Timingen kunne ikke vært dårligere, dette er vinterens aller største reisehelg, sier administrerende direktør Henrik Renneberg i Color Line Danmark til DR.

Rundt 5.000 passasjerer må vente til minst søndag før fergetrafikken mellom Danmark og Norge kan gjenopptas, ifølge DR.

En fergestrekning mellom Danmark og det nordlige Tyskland er også innstilt fredag, ettersom uværet også rammer den tyske østersjøkysten.

Flere hundre evakuert i København

Uværet Otto får flere konsekvenser for danskene. Rundt 280 beboere i tre boligblokker på en høyde i Bellahøj vest i København, ble evakuert fredag ettermiddag for å være føre var. De må bo på hotell til lørdag, skriver Sjællandske Medier.

– Beboernes sikkerhet er avgjørende for oss. Vi har fått beskjed om at kveldens vindhastighet kan nå kritiske nivåer for bygningenes stabilitet, og derfor skal folk selvfølgelig ut, sier kundesjef Sanne Kjær i KAB, selskapet som administrerer de tre bygningene fra slutten av 1950-tallet.

De tre byggene har en konstruksjonsfeil som gjør at de ikke tåler vindhastigheter over 11–12 meter per sekund. Ifølge KAB er det risiko for at bygningene, som er på 11 og 13 etasjer, kan rase sammen.

Otto bringer med seg kraftige vindkast også i deler av Sør-Norge, med stengte fjelloverganger og innstilte ferger som resultat.

Uværet ventes å flytte seg videre øst over Sverige og Østersjøen, før det treffer Finland. Der advarer myndighetene om at strømforsyningen kan bli berørt gjennom helgen.

