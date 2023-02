En mann ble skutt og drept i en butikk, og en kvinne ble kort tid etter funnet drept i hjemmet sitt i nærheten. Ektemannen var såret.

Senere ble ytterligere fire personer funnet skutt og drept, to i et hus og to utenfor.

En mistenkt er pågrepet, men motivet for skytingen er ikke kjent, opplyser sheriff Brad Lance i Tate County.

